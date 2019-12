舊金山市立大學明年1月起取消成人及長者課程（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市立大學將在明年1月開始的學期,取消原本為成年人或長者提供的課程,一些教職人員和學生週二促請市參議會介入,為恢復這些課程撥款。

舊金山市立大學上個月公布的課程表中,取消345個班次,當中為成年人或長者而設的課程受影響最大,有九成被取消,有50個非學分的免費班被取消,包括英語為第二語言、藝術、繪畫、文學、運動班等,超過兩千人受影響,當中有的人已經70、80歲。

校方表示,這是為了要彌補1,300萬的財政赤字。

教職人員要求市參議會介入,為市立大學提供270萬的撥款,恢復被取消的課程。

校方表示,需要重組市立大學來迎合加州的撥款改變,因此必須將重點放在準備學生升上4年大學,或取得職業培訓。

舊金山市立大學工程系教師Wendy Kaufmyn說:”我們反對這計畫,我們是一個社區大學,舊金山需要這些成年人課程,特別是英語為第二語言,長期學習課程,如族裔學、藝術、音樂等,舊金山需要這些課程。”

學生Marcos Cruz Carpio說:”我的家庭來自瓜地馬拉,我父親12年前搬來這裡,他當時需要上英語課,並確保他能夠在入籍考試及格,舊金山市立大學的這些課程,讓他能成功。”

市參事華頌善(Shamann Walton)週二提議從市府的一般基金,為市立大學提供這270萬的特別撥款,以恢復這些成年人課程,市參事馬兆明(Gordon Mar)已經表示支持。

馬兆明說:”舊金山市立大學的班已逐年減少,這些課程對舊金山的多元社區非常重要,特別是華裔社區,英語為第二語言課、技能課和職業培訓課等,長者課程削減這麼多,所以我要制定一個長遠計畫,來為支持市立大學找一個長遠的撥款來源。”

馬兆明也在週二宣布和市府律師研究提案,修改市府憲章,擴大市府目前為舊金山聯合校區的補助撥款,讓市立大學也能從中取得撥款,這提案計畫在明年11月交由選民表決。

