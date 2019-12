【KTSF】

飲品銷售連鎖店BevMo!就一項消費者保護訴訟,達成超過35萬元的和解協議。

BevMo!被揭發向消費者收取的商品價格,比起海報或店內標示的要高。

4個地區地檢官在進行調查後對BevMo!提起訴訟,為達成和解,BevMo!願意支付359,000元的和解金,作為和解內容的一部分。

BevMo!同時承諾不會讓違規行為再次發生,並在加州啟動一項定價準確性計劃,公司將退還總共17,991元給部分受影響的客戶。

BevMo!在加州及阿利桑那州經營超過100間的門店。

