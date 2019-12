【KTSF】

北灣Vallejo市警方週一公開一段入室盜竊的影片,希望民眾提供線索協助破案。

警方消息指,該入室盜竊案發生在11月26日早上約8點,地點在Skyline Drive 900號路段一幢住屋。

當時年長的屋主在家,並見到盜竊疑犯,疑犯見狀立即奔逃。

片段中可見,疑犯犯案時手持一部手提電腦,冒充一名銷售人員,並拿著電話和同夥通話,還透過窗戶看屋內情況。

之後疑犯就打破屋後落地玻璃門,在屋內逗留了一會便離開。

警方指匪徒通常會在前門敲門來確認屋內是否有人,如果有人開門,則會以銷售作藉口,警方呼籲民眾提供線索。

