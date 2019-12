眾院情報委員會民主黨律師指特朗普行為威脅選舉公正

【KTSF 江良慧報導】

眾議院司法委員會繼續就彈劾特朗普總統舉行公開聽證會,代表眾院情報委員會民主黨人的律師說,特朗普的行為,是對美國日後選舉的一種迫切的危機。

在眾議院民主黨人草擬彈劾條款前,週一應該是最後一次公開聽證,會上,眾院情報委員會民主黨人的律師Daniel Goldman,列出他所指稱特朗普計劃的4個關鍵要點。

第一就是特朗普指揮一個計劃,施壓要烏克蘭展開對特朗普競選連任有利的兩項調查;第二是特朗普利用他的職位,和美國外交政策的官方工具,包括以不和烏克蘭總統會面,以及扣起烏克蘭的3.91億軍援等條件,迫使烏克蘭答應他的要求。

第三就是所有人都有份參與,包括特朗普的白宮幕僚長、國務卿和副總統;第四就是雖然計劃遭揭發,令特朗普要發放軍援,但其實他沒有放棄計劃,繼續要求烏克蘭干預美國選舉。

Goldman說:”特朗普不斷強迫外國幫他作弊以贏得選舉,這是迫切威脅我們的自由公正選舉和國家安全。”

不過,共和黨人的律師Stephen Castor就指民主黨人太過分。

Castor說:”總的來說,彈劾調查記錄極其量就是充滿著道聽途說、假設和猜測。”

白宮在上星期拒絕出席週一出席聽證,眾院司法委員會最快會在這個星期內投票,是否把彈劾條款交由全院表決。

