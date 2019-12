【i-CABLE】

台灣外交部部長吳釗燮表示,若果北京加強鎮壓香港示威,將會向香港人提供協助。

吳釗燮接受美聯社訪問,強調台灣無意介入香港內部事務,現時法例足以處理小量尋求到台灣定居的香港人。

但香港警方以不合比例的武力對付示威者,一旦北京派部隊介入,將會視之為暴力升級,台灣屆時會與國際社會合作,向因暴力被迫逃離香港的人提供必要協助。

