舊金山灣區郵包盜竊嚴重 門口裝攝錄機有否阻嚇作用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項調查，舊金山大都會區是全國包裹盜竊最嚴重的地區，究竟在門口裝攝錄器是否有嚇阻效果？

住在聖荷西一處高級住宅區的Irene Hsu，在門口裝了閉路電視，但是在包裹送達後沒多久就被偷了。

Hsu說：”我非常的驚訝，基本上我會裝這個攝像機，是因為鄰居說，最近他們的包裹被偷了，我也很擔心哪一天我們也發生這樣的事，結果裝沒多久，我們家包裹才到20分鐘，包裹就被偷了。”

根據居家安全系統Safewise的一項研究發現，在灣區，每千人就發生24.2宗包裹盜竊案，比全國平均多3分之1，尤其在假期期間，包裹盜竊更嚴重，在90年代，小偷必須要繞三、四個街口才會偷到一個包裹，現在一條街口就有接近十個機會。

2019年包裹盜竊統計報告發現，36％的美國人，至少有一次包裹被偷，接受調查的5分之4的網購者表示，他們相信智能門鈴攝錄機可以讓他們比較安心。／

Safewise的調查沒有指出攝錄機是否能夠阻止犯罪，但是北卡羅來納大學夏洛特分校的一項研究，該研究採訪了400名竊盜案囚犯，多數人說，如果發現該房屋有警報系統，他們會避開該房屋。

網購龍頭亞馬遜也聲稱，當他們買下Ring之後，根據2015年洛杉磯警察局的一項試點計劃發現，有裝Ring附近的盜竊減少了多達55％。

儘管如此，有了包裹被偷的經驗，Hsu採取了這樣的措施。

Hsu說：”現在我基本上就是寄到公司，再到公司拿，就是放到亞馬遜的置物櫃，那如果真的是有包裹來的話，我會請鄰居幫忙，現在我們鄰居有個群組，我們鄰居有發生甚麼事，大小事， 或是有入屋爆竊，都會在群組內討論，等於算是守望相助。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。