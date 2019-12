舊金山灣區郵包盜竊嚴重 門口裝攝錄機有否阻嚇作用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據一項調查,舊金山大都會區是全國包裹盜竊最嚴重的地區,究竟在門口裝攝錄器是否有嚇阻效果?

住在聖荷西一處高級住宅區的Irene Hsu,在門口裝了閉路電視,但是在包裹送達後沒多久就被偷了。

Hsu說:”我非常的驚訝,基本上我會裝這個攝像機,是因為鄰居說,最近他們的包裹被偷了,我也很擔心哪一天我們也發生這樣的事,結果裝沒多久,我們家包裹才到20分鐘,包裹就被偷了。”

根據居家安全系統Safewise的一項研究發現,在灣區,每千人就發生24.2宗包裹盜竊案,比全國平均多3分之1,尤其在假期期間,包裹盜竊更嚴重,在90年代,小偷必須要繞三、四個街口才會偷到一個包裹,現在一條街口就有接近十個機會。

2019年包裹盜竊統計報告發現,36%的美國人,至少有一次包裹被偷,接受調查的5分之4的網購者表示,他們相信智能門鈴攝錄機可以讓他們比較安心。/

Safewise的調查沒有指出攝錄機是否能夠阻止犯罪,但是北卡羅來納大學夏洛特分校的一項研究,該研究採訪了400名竊盜案囚犯,多數人說,如果發現該房屋有警報系統,他們會避開該房屋。

網購龍頭亞馬遜也聲稱,當他們買下Ring之後,根據2015年洛杉磯警察局的一項試點計劃發現,有裝Ring附近的盜竊減少了多達55%。

儘管如此,有了包裹被偷的經驗,Hsu採取了這樣的措施。

Hsu說:”現在我基本上就是寄到公司,再到公司拿,就是放到亞馬遜的置物櫃,那如果真的是有包裹來的話,我會請鄰居幫忙,現在我們鄰居有個群組,我們鄰居有發生甚麼事,大小事, 或是有入屋爆竊,都會在群組內討論,等於算是守望相助。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。