【KTSF】

新澤西州Jersey City週二發生警員與疑犯對歭事件,疑犯曾向警員開槍,當局證實,多於一名警員中槍,事態仍在發展中,附近一間學校需要封鎖。

警方已派出大量人手到場件,現場位於Martin Luther King路夾Bayview大街附近,東岸時間下午2時左右曾傳出多輪槍聲,附近有一間天主教學校、便利店和超級市場。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。