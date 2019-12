新西蘭警方就懷特島火山爆發展開刑事調查

【i-CABLE】

新西蘭懷特島火山爆發,已確認至少5死34人受傷,仍有8人失蹤,相信已罹難,登島旅客包括兩名中國人,中國駐當地使館確認,傷者包括一名中國公民,新西蘭當局將就事故展開刑事調查。

新西蘭當局發放救援直升機,於懷特島火山爆發當日登島拯救的相片,有救援人員覺得像切爾諾貝爾災後般震撼。

救援人員說:”我彷彿在看切爾諾貝爾事故的劇集,所有東西舖滿火山灰,感覺頗震撼,島上一架直升機明顯早已著陸,旋翼情況很糟,是觸目驚心的經歷。”

懷特島火山週一下午爆發,當時島上有47名遊客,來自7個國家,目前約30人獲救,大部份仍留醫,當中多人超過七成皮膚燒傷,當局不排除有傷者撐不住,又指島上已探測不到生命跡象,相信失蹤者已罹難。

新西蘭政府機構下半旗致哀,總理阿德恩承諾全力搜索。

總理阿德恩說:”致那些失去家人、朋友的人,我們此刻和你共度難以言喻的悲傷,你們親人與新西蘭人站在一起,我們與你同悲,也與他們同悲,現在我們責任定必為尋回你們至親。”

阿德恩探望救援人員,感謝他們冒險登島拯救,又承諾調查島上環境安全狀況,但目前重點為搜索失蹤者。

新西蘭警方將就事故展開刑事調查,懷特島火山是新西蘭最活躍火山之一,每年吸引逾萬旅客觀光,近數星期火山活動轉趨強烈,但未有禁止登島。

警戒級別在火山爆發當日,是0至5級當中的2級,旅行社稱根據指引是可以登島,火山爆發後,警戒級別才提升至3級。

有專家指懷特島每3至5年就會大型噴發,多年來如同等待爆發的災難,認為容許登島是過於危險。

