新西蘭警方就懷特島火山爆發展開刑事調查

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新西蘭懷特島火山爆發，已確認至少5死34人受傷，仍有8人失蹤，相信已罹難，登島旅客包括兩名中國人，中國駐當地使館確認，傷者包括一名中國公民，新西蘭當局將就事故展開刑事調查。

新西蘭當局發放救援直升機，於懷特島火山爆發當日登島拯救的相片，有救援人員覺得像切爾諾貝爾災後般震撼。

救援人員說：”我彷彿在看切爾諾貝爾事故的劇集，所有東西舖滿火山灰，感覺頗震撼，島上一架直升機明顯早已著陸，旋翼情況很糟，是觸目驚心的經歷。”

懷特島火山週一下午爆發，當時島上有47名遊客，來自7個國家，目前約30人獲救，大部份仍留醫，當中多人超過七成皮膚燒傷，當局不排除有傷者撐不住，又指島上已探測不到生命跡象，相信失蹤者已罹難。

新西蘭政府機構下半旗致哀，總理阿德恩承諾全力搜索。

總理阿德恩說：”致那些失去家人、朋友的人，我們此刻和你共度難以言喻的悲傷，你們親人與新西蘭人站在一起，我們與你同悲，也與他們同悲，現在我們責任定必為尋回你們至親。”

阿德恩探望救援人員，感謝他們冒險登島拯救，又承諾調查島上環境安全狀況，但目前重點為搜索失蹤者。

新西蘭警方將就事故展開刑事調查，懷特島火山是新西蘭最活躍火山之一，每年吸引逾萬旅客觀光，近數星期火山活動轉趨強烈，但未有禁止登島。

警戒級別在火山爆發當日，是0至5級當中的2級，旅行社稱根據指引是可以登島，火山爆發後，警戒級別才提升至3級。

有專家指懷特島每3至5年就會大型噴發，多年來如同等待爆發的災難，認為容許登島是過於危險。

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