搵屋住專題：Daly City可負擔長者公寓接受申請

【KTSF 劉瑩報導】

中半島Daly City一棟全新的長者可負擔公寓,現有206個租賃單位,開放接受申請。

公寓位於Brunswick街4619號,在Daly CIty和舊金山交界,附近是Daly City BART站。

公寓樓高7層,全部為開放式單位,單位面積有403平方呎,月租將根據申請人家庭收入而有所不同,最低1,378元,最高1,660元。

申請者需年滿55歲,家庭年收入不得超過77,400元。

公寓提供24小時隨傳隨到緊急援助服務,並有一眾民娛康樂設施,如電腦室、社區休息室等。

有興趣的民眾可致電(650)731-5724,或在工作日上午10點至下午4點,親臨Mission街6674號的辦公室索取申請表,現場還有工作人員提供填表協助。

申請截止日期為本週五12月13日,詳情請點擊以下網站:

https://brunswick.pwapt.com/

https://www.centuryhousing.org/portfolio-item/brunswick-senior-apartments/

https://sfbay.craigslist.org/pen/apa/7028567623.html

