眾議院民主黨人公布國會彈劾特朗普條款

國會眾議院委員會於週二早上舉行聯合記者會,正式宣布彈劾總統特朗普的條款。

眾議院司法委員會主席Jerry Nadler說:”國會眾議院司法委員會宣布提出兩項指控,指控特朗普總統觸犯嚴重罪行和不檢行為。”

Nadler宣布對特朗普提出兩條指控,分別是濫權和妨礙國會,民主黨人指出,總統不能將個人利益凌駕於國家之上,特朗普的行為損害美國的民主和國家安全,預料委員會將爭取在聖誔節前在眾議院全院表決。

在記者會舉行前,特朗普發推文強調他沒有做錯。

眾議院司法委員會週一就彈劾特朗普總統舉行公開聽證會,代表眾院情報委員會民主黨人的律師說,特朗普的行為是對美國日後選舉的一種迫切的危機。

