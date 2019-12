東灣男女涉偷走多件郵包被警方拘捕

【KTSF】

東灣Concord市一男一女涉嫌在Danville市偷走住戶的郵包,週一被警方拘捕,二人犯案時,受害住戶門口的攝錄機拍下疑犯駕駛的車輛,警方據此得以成功破案。

警方於下午2時48分接獲舉報,居住在Promenade Lane 200號路段一名住戶報稱有人在門口偷走其郵包,住戶當時不在家,但賊人的犯案過程被攝錄機拍攝下來。

住戶向警方提供賊人的容貌、車輛和逃走方向等線索,警員很快在附近發現疑犯的車輛,並起回多件在Danville市和Walnut Creek市被偷走的郵包。

被捕的27歲女子Elsy Zapian-Vasquez,涉嫌觸犯盜竊、串謀犯案、藏毒等罪,警員亦發現她持有假身分證明。

被捕的34歲男子Omar Panduro,則涉嫌觸犯嚴重盜竊、串謀犯案、假釋期間犯案等罪,二人仍被關押。

