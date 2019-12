【KTSF】

聯邦海關及邊境保護局(CBP)透露,日前在南加州的美墨邊境口岸截查一輛貨車時,發現11名中國籍人蛇藏匿在傢具和電器中,貨車司機已被捕,11名人蛇則被拘押等候聆訊。

事發於上週六傍晚,海關人員當時在聖地牙哥接壤墨西哥Tijuana的邊境口岸搜查該輛貨車,從局方發放的照片所見,至少一人藏匿在洗衣機中,另一人捲曲藏在木製衣櫃中。

42歲貨車司機涉嫌偷運人蛇已被捕,他是美國公民。

11名中國籍人蛇則被移民局拘捕,等候出席聆訊,案中沒有人嚴重受傷。

而在11月,有6名中國籍人士在同一邊境口岸,被發現藏匿在貨車的假牆中,企圖非法入境美國。

