舊金山華裔婆婆險被性侵案 被告脫兩項重罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠公屋平園99歲華裔長者懷疑被企圖性侵一案，陪審團有了裁決。

12人的陪審團用了大半日的時間達成一致裁決，他們裁定27歲的被告Teandre Howard Kidd，企圖性侵及擅闖民居兩項重罪不成立。

至於普通襲擊和虐待老人兩項輕罪就罪名成立，被告Howard Kidd的代表律師聽到裁決後，隨即拍一拍被告的手臂，而被告亦首次在庭上展露笑容，並向在場的家人揮手。

被告代表律師Su Jung Kim說：”我想我的當事人終於放下心頭大石，他從最初就講，他從沒有嘗試傷害事主，肯定亦無意嘗試性侵她，他從最初就講過，我認為陪審團都同意，所以他很開心。”

被告的家人不願意上鏡，他們表示，被告一向是好人，由於他的媽媽早幾年逝世，令被告深受打擊，患上精神病，聽到裁定，他們終於可以放心，而家人以後會負責管理被告的一舉一動。

檢控官表示，她已經盡力，雖然對判決相當失望，但地檢處尊重陪審團的裁決，亦不會考慮上訴，控方特別感謝連日來來聽審的社區人士。

舊金山地檢處檢控官Jennifer Forest說：”社區對事主展示強大的支持，一直跟進案件，一直支持及鼓勵事主，方小龍牧師、Stop Crime的成員，以及其他人士，由始至終陪伴住事主。”

每一日都跟進案件的方小龍牧師亦對結果非常失望，他認為，社區及警方已經盡力，但這是司法系統的漏洞，這個結果反而令他想做更多事來保護社區，華協中心已於上星期取得禁制令，限制被告再接近北平園及事主。

身兼華協中心行政主任的方小龍牧師說：”我們很樂見事主出庭作供，我本來希望有個更好的裁決，我們不會放棄，會繼續保護事主及其他長者。”

舊金山Stop Crime代表Diana Douglas說：”裁決令人反胃，企圖性侵不成立，擅闖民居不成立，這即是二次傷害事主，公辯律師不關心事主，亦不關心她的當事人，她知道被告有罪，但她關心的只是贏官司，因此司法系統沒有給事主一個公道。”

被告Howard Kidd被控於去年大除夕夜，在華埠北平園99歲事主的寓所內，企圖性侵她及虐待老人等4項控罪，辯方指，被告有精神分裂症，是精神病令他做了錯誤的事，並非有意傷害事主。

雖然被告兩項輕罪被判罪名成立，但他由去年被捕至今已經監禁接近一年的時間，控方預計扣除所有的刑期，被告很快會被放出來，法官週二會再開庭商討判刑的事。

警方表示，被告去年大除夕夜涉嫌犯案，那段時間剛剛是被告因其他罪行在守行為當中，東灣Alameda縣已向被告發出通緝令，因此被告一旦獲釋，他會被送到東灣的監獄。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。