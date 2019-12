舊金山華裔婆婆險被性侵案 被告脫兩項重罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠公屋平園99歲華裔長者懷疑被企圖性侵一案,陪審團有了裁決。

12人的陪審團用了大半日的時間達成一致裁決,他們裁定27歲的被告Teandre Howard Kidd,企圖性侵及擅闖民居兩項重罪不成立。

至於普通襲擊和虐待老人兩項輕罪就罪名成立,被告Howard Kidd的代表律師聽到裁決後,隨即拍一拍被告的手臂,而被告亦首次在庭上展露笑容,並向在場的家人揮手。

被告代表律師Su Jung Kim說:”我想我的當事人終於放下心頭大石,他從最初就講,他從沒有嘗試傷害事主,肯定亦無意嘗試性侵她,他從最初就講過,我認為陪審團都同意,所以他很開心。”

被告的家人不願意上鏡,他們表示,被告一向是好人,由於他的媽媽早幾年逝世,令被告深受打擊,患上精神病,聽到裁定,他們終於可以放心,而家人以後會負責管理被告的一舉一動。

檢控官表示,她已經盡力,雖然對判決相當失望,但地檢處尊重陪審團的裁決,亦不會考慮上訴,控方特別感謝連日來來聽審的社區人士。

舊金山地檢處檢控官Jennifer Forest說:”社區對事主展示強大的支持,一直跟進案件,一直支持及鼓勵事主,方小龍牧師、Stop Crime的成員,以及其他人士,由始至終陪伴住事主。”

每一日都跟進案件的方小龍牧師亦對結果非常失望,他認為,社區及警方已經盡力,但這是司法系統的漏洞,這個結果反而令他想做更多事來保護社區,華協中心已於上星期取得禁制令,限制被告再接近北平園及事主。

身兼華協中心行政主任的方小龍牧師說:”我們很樂見事主出庭作供,我本來希望有個更好的裁決,我們不會放棄,會繼續保護事主及其他長者。”

舊金山Stop Crime代表Diana Douglas說:”裁決令人反胃,企圖性侵不成立,擅闖民居不成立,這即是二次傷害事主,公辯律師不關心事主,亦不關心她的當事人,她知道被告有罪,但她關心的只是贏官司,因此司法系統沒有給事主一個公道。”

被告Howard Kidd被控於去年大除夕夜,在華埠北平園99歲事主的寓所內,企圖性侵她及虐待老人等4項控罪,辯方指,被告有精神分裂症,是精神病令他做了錯誤的事,並非有意傷害事主。

雖然被告兩項輕罪被判罪名成立,但他由去年被捕至今已經監禁接近一年的時間,控方預計扣除所有的刑期,被告很快會被放出來,法官週二會再開庭商討判刑的事。

警方表示,被告去年大除夕夜涉嫌犯案,那段時間剛剛是被告因其他罪行在守行為當中,東灣Alameda縣已向被告發出通緝令,因此被告一旦獲釋,他會被送到東灣的監獄。

