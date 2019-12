報告指越來越多人因使用手機而受傷

【KTSF】

智能手機面世,為人類日常生活帶來不少方便和娛樂,但經常機不離手,除了容易導致肩頸勞損等健康問題,也有很大機會發生意外。

研究人員分析,全國急症室的數據發現,在2007年以前,因為使用手機而分心跌倒,導致頭部和頸部受傷的個案相對罕見。

但自從2007年,蘋果公司(Apple)推出首個iPhone後,就有越來越多人因為使用手機而導致頭部和頸部受傷,當中13至29歲的年齡群佔受傷人數的四成。

大部分人都是因為分心受傷,當中3分1人頭部受傷,另外3分之1則是面部受傷,包括眼瞼、眼睛和鼻子,另外有12%的人是頸部受傷。

很多人都是因為變走邊看手機,或者邊走邊發短訊,沒有留意周圍而跌倒。

13歲以下兒童則較容易是被手機所傷,例如是被父母手中的手機意外擊中,大部分人傷勢輕微,但也有人因此面部受傷,甚至腦部受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。