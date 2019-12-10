報告指越來越多人因使用手機而受傷

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智能手機面世，為人類日常生活帶來不少方便和娛樂，但經常機不離手，除了容易導致肩頸勞損等健康問題，也有很大機會發生意外。

研究人員分析，全國急症室的數據發現，在2007年以前，因為使用手機而分心跌倒，導致頭部和頸部受傷的個案相對罕見。

但自從2007年，蘋果公司（Apple）推出首個iPhone後，就有越來越多人因為使用手機而導致頭部和頸部受傷，當中13至29歲的年齡群佔受傷人數的四成。

大部分人都是因為分心受傷，當中3分1人頭部受傷，另外3分之1則是面部受傷，包括眼瞼、眼睛和鼻子，另外有12%的人是頸部受傷。

很多人都是因為變走邊看手機，或者邊走邊發短訊，沒有留意周圍而跌倒。

13歲以下兒童則較容易是被手機所傷，例如是被父母手中的手機意外擊中，大部分人傷勢輕微，但也有人因此面部受傷，甚至腦部受傷。

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