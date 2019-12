【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥週二回應撤換問責官員的傳聞,指改組問責團隊並非當前要做的事,希望謠言不要再擴散。

林鄭月娥亦指,示威中被捕的6,000多人中,有2,393人是學生,超過300間中學有學生被捕,情況令人擔憂。

她又說,已經要求教育局嚴肅跟進違規的老師,呼籲各間學校能按上個月教育局局長發給所有官校及資助學校的信件,阻止學生繼續參與違法行為,亦要遠離這些暴力地方。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。