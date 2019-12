【KTSF】

加州今年的流感季節,至今最少有16人證實死於流感,這些個案主要分佈在南加州。

加州公共衛生部提供給本台的資料顯示,自從今年9月尾至今,全州有16名流感死者,東灣Contra Costa縣有2宗,舊金山一宗,沙加緬度一宗,其他的都是在南加州。

另外,全州最少有兩名兒童因為流感而死亡,衛生部表示,預防流感最好方法是接種流感疫苗。

