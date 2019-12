灣區貧富差距擴大 最富裕階層收入比窮家庭多近30倍（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有報導指出,灣區最有錢階層的收入,較最窮的人的收入多出接近30倍。

如果將灣區家庭的收入水平分為五層,The Mercury News分析人口普查資料得出結果顯示,灣區收入最低的家庭,從2010年至2018年,儘管收入增長了接近三成,可是年收入仍然只得2萬1千多元。

而五個收入階層之中,最高的一層家庭收入在同期增加了接近一半,年收入達到37萬5千元左右。

而收入最高的5%人士,在這8年內,年收入足足上升了一半,從2010年43萬元,躍升至去年64萬6千多元,是最貧窮家庭年收入的30倍。

報導指出,雖然灣區收入增長的速度快過全國其它地區,可是貧富收入差距拉開的速度也越來越快。

有學者指出,灣區最高薪的人士,大多從事高科技業,有專門的技能和知識,除了高薪水之外,也享有公司花紅和股息等額外收入,而薪酬低的人士主要從事零售、教育或服務行業。

僱主經營的公司或機構利潤低,因此加薪的幅度也有限,再加上灣區房價和租金都很貴,令中等和低收入人士生活更加困難。

報導顯示,灣區各縣之中,舊金山最高收入人士收入增長最快,收入最高的5分之1的家庭,年收入上升67%,平均家庭年收入達到453,900元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。