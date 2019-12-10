灣區貧富差距擴大 最富裕階層收入比窮家庭多近30倍（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有報導指出，灣區最有錢階層的收入，較最窮的人的收入多出接近30倍。

如果將灣區家庭的收入水平分為五層，The Mercury News分析人口普查資料得出結果顯示，灣區收入最低的家庭，從2010年至2018年，儘管收入增長了接近三成，可是年收入仍然只得2萬1千多元。

而五個收入階層之中，最高的一層家庭收入在同期增加了接近一半，年收入達到37萬5千元左右。

而收入最高的5%人士，在這8年內，年收入足足上升了一半，從2010年43萬元，躍升至去年64萬6千多元，是最貧窮家庭年收入的30倍。

報導指出，雖然灣區收入增長的速度快過全國其它地區，可是貧富收入差距拉開的速度也越來越快。

有學者指出，灣區最高薪的人士，大多從事高科技業，有專門的技能和知識，除了高薪水之外，也享有公司花紅和股息等額外收入，而薪酬低的人士主要從事零售、教育或服務行業。

僱主經營的公司或機構利潤低，因此加薪的幅度也有限，再加上灣區房價和租金都很貴，令中等和低收入人士生活更加困難。

報導顯示，灣區各縣之中，舊金山最高收入人士收入增長最快，收入最高的5分之1的家庭，年收入上升67%，平均家庭年收入達到453,900元。

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