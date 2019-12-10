灣區有組織舉行活動 呼籲國際關注香港人權狀況（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週二是世界人權日，週日除了香港有80萬人上街提出訴求外，灣區亦有組織舉行多個活動，呼籲國際社會關注香港的人權狀況。

這一段是由參與遊行的人士製作的短片，為了響應香港星期日的世界人權日遊行，在灣區的香港人及關注香港事務的人，週日在舊金山海旁一共舉行兩個不同的活動。

週日早上由組織”香港人，和你走”發起的慢跑活動，在14號碼頭出發，經過39號碼頭再回到起點，目的在於引起遊客對香港事務的關注。

另外，數百名灣區居民下午在Embarcardeo廣場集會及遊行，他們感謝特朗普總統簽署香港人權及民主法案，不過認為這只是抗爭的開端。

集會人士說：”我們要繼續做好本分，讓美國政府繼續關注香港的人權狀況，要達到落實這條法例，追究那些在香港剝奪人權者的責任。”

集會人士表達”五大訴求 缺一不可”的聲音，象徵與香港示威者同步，他們亦即場寫心意卡，這些心意卡將會由專人送到香港前線示威者的手中，感謝他們的犧牲及付出。

集會人士最後圍著海旁遊行和平結束集會，而在本週六，再有組織在聯合廣場附近舉行名為”光復香港”的活動，繼續喚起國際間對香港的關注。

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