灣區有組織舉行活動 呼籲國際關注香港人權狀況（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週二是世界人權日,週日除了香港有80萬人上街提出訴求外,灣區亦有組織舉行多個活動,呼籲國際社會關注香港的人權狀況。

這一段是由參與遊行的人士製作的短片,為了響應香港星期日的世界人權日遊行,在灣區的香港人及關注香港事務的人,週日在舊金山海旁一共舉行兩個不同的活動。

週日早上由組織”香港人,和你走”發起的慢跑活動,在14號碼頭出發,經過39號碼頭再回到起點,目的在於引起遊客對香港事務的關注。

另外,數百名灣區居民下午在Embarcardeo廣場集會及遊行,他們感謝特朗普總統簽署香港人權及民主法案,不過認為這只是抗爭的開端。

集會人士說:”我們要繼續做好本分,讓美國政府繼續關注香港的人權狀況,要達到落實這條法例,追究那些在香港剝奪人權者的責任。”

集會人士表達”五大訴求 缺一不可”的聲音,象徵與香港示威者同步,他們亦即場寫心意卡,這些心意卡將會由專人送到香港前線示威者的手中,感謝他們的犧牲及付出。

集會人士最後圍著海旁遊行和平結束集會,而在本週六,再有組織在聯合廣場附近舉行名為”光復香港”的活動,繼續喚起國際間對香港的關注。

