舊金山華裔針灸師涉詐領保費面臨入獄罰款（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山一名針灸師被控詐領保費,上星期五與控方達成認罪協議,面對入獄以及高額賠償與罰款。

根據認罪協議,46歲的被告,姓名譯音黃海潮(Haichao Huang)在舊金山地區執業,提供針灸、物理治療及按摩等服務。

他從2013年2月到2018年6月這段期間,對病人進行保險欺詐,向保險公司提供假帳單,申請報銷,該項醫療保健計劃是透過聯邦和工會提供的保險,被告涉嫌虛報為病人所花的診療時間,及病人接受的治療種類,事實上病人只接受很短時間的治療,甚至根本沒有接受相關的治療。

有幾次被告不在加州,沒看病,但還是繼續向保險公司申請報銷,當病人的針灸次數達到上限,被告用其他的治療名義,甚至病人家屬的醫療保險給保險公司開帳單。

一個聯邦大陪審團今年3月起訴黃海潮6項詐領保費,和一項與醫療護理相關的虛假陳述,被告承認所有控罪。

在認罪協議下,他同意支付法庭判決的賠償約80多萬元,法官將在明年3月宣判刑期,被告面臨最高十年的監禁,及每項保險欺詐最高25萬元的罰款。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。