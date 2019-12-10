舊金山華裔針灸師涉詐領保費面臨入獄罰款（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山一名針灸師被控詐領保費，上星期五與控方達成認罪協議，面對入獄以及高額賠償與罰款。

根據認罪協議，46歲的被告，姓名譯音黃海潮（Haichao Huang）在舊金山地區執業，提供針灸、物理治療及按摩等服務。

他從2013年2月到2018年6月這段期間，對病人進行保險欺詐，向保險公司提供假帳單，申請報銷，該項醫療保健計劃是透過聯邦和工會提供的保險，被告涉嫌虛報為病人所花的診療時間，及病人接受的治療種類，事實上病人只接受很短時間的治療，甚至根本沒有接受相關的治療。

有幾次被告不在加州，沒看病，但還是繼續向保險公司申請報銷，當病人的針灸次數達到上限，被告用其他的治療名義，甚至病人家屬的醫療保險給保險公司開帳單。

一個聯邦大陪審團今年3月起訴黃海潮6項詐領保費，和一項與醫療護理相關的虛假陳述，被告承認所有控罪。

在認罪協議下，他同意支付法庭判決的賠償約80多萬元，法官將在明年3月宣判刑期，被告面臨最高十年的監禁，及每項保險欺詐最高25萬元的罰款。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。