一名聯合航空(United Airlines)的女乘客,在由舊金山起飛的客機上,遇上另類的空中驚魂,在旅程中途,有一隻蠍子由她的褲子中掉出來,可幸的是,該名乘客沒有受傷。

聯合航空表示,在航機上發現這一隻黑色的蠍子,有報導指,一名女乘客在旅程中覺得小腿有點癢,到洗手間檢查時,發現這隻蠍子從她的褲腳掉出來,空中服務員隨即幫忙捉著蠍子。

女事上週四乘搭聯合航空一架客機,由舊金山前往阿特蘭大。

空服員後來聯絡地面一名醫生提供醫療建議,當飛機著陸後,有救護員在旁等候,並將女乘客送往醫院檢查。

航空公司發聲明指,一直跟進該名乘客的身體狀況,正調查蠍子怎樣上到飛機。

