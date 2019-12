【i-CABLE】

特朗普總統警告,若北韓領袖金正恩採取敵對態度,將失去一切。

北韓日前宣稱在西海衛星發射場進行重要測試後,特朗普指金正恩太聰明,但警告對方若果以敵對方式行事,或會失去一切。

特朗普指金正恩領導下,北韓經濟發展潛力巨大,但必須按照承諾實現無核化,又指美朝於新加坡峰會時簽署了無核化協議,認為金正恩不想破壞兩人的特別關係,亦不欲干預明年美國大選。

