【i-CABLE】

英國《金融時報》引述消息指,香港律政司司長鄭若驊曾經請辭,但被北京拒絕,鄭若驊否認,指報道全無事實根據。

《金融時報》引述3名消息人士指,鄭若驊早前在倫敦跌倒受傷後,曾經希望辭職、繼續留在當地,但被北京下令要求回港。

鄭若驊晚上回覆傳媒查詢指沒有如報道所指提出請辭,有關報道全無事實根據,重申受傷後由中國駐英國大使館,安排到北京的醫院檢查和治療。

星期二出院後已隨即返港,她又回應丈夫潘樂陶旗下的安樂工程一間附屬公司受查的事,指自己沒有實益股份,亦沒有參與公司運作,案件正由競爭事務委員會調查,不適宜作出任何評論。

