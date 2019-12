【KTSF】

舊金山區Portola區近Silver附近,週六早上發生致命交通意外,一名亞裔長者死亡。

舊金山法醫辦公室證實,死者是79歲的女性Pui King Dea。

警方資料顯示,週六早上約6時,女死者在Bayshore大道近Bacon街附近,被一輛四門汽車撞倒,後來被證實死亡。

警方未有拘捕案中的司機,亦未公布的案件詳情。

