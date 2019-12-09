舊金山有疑犯襲警 警員開槍還擊疑犯危殆

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舊金山Mission區週六早上發生警員開槍事件，兩名警員調查一宗入屋行劫案時，其中一名警員疑似遇襲受傷，他的拍檔開槍打傷疑犯，中槍男子情況危殆，受傷的警員沒有生命危險。

警方表示，週六早上約8時34分，警員到達Mission區23街夾Capp街，處理一宗入屋行劫案的報案。

報案事主向警員提供疑犯的外貌特徵，警員在現場附近發現一名與疑犯特徵吻合的男子，並嘗試接觸他。

警方指，該名疑犯用武器襲擊其他一名警員，這個時候有警員開槍，現場有消息指，疑犯用一個玻璃瓶襲擊警員。

有目擊者形容遇襲警員，頭部及鼻子流血，後頸亦有傷痕。

亦有目擊者指，中槍男子是一名無家可歸者，兩名警員在事件中一共開了約8槍，不過警方沒有證實這些資料。

警方指，案件仍在調查中，會分別由不同部門調查，有案件資料的人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

對上一次舊金山發生涉及警員的開槍案是去年6月。

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