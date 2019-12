舊金山有疑犯襲警 警員開槍還擊疑犯危殆

【KTSF】

舊金山Mission區週六早上發生警員開槍事件,兩名警員調查一宗入屋行劫案時,其中一名警員疑似遇襲受傷,他的拍檔開槍打傷疑犯,中槍男子情況危殆,受傷的警員沒有生命危險。

警方表示,週六早上約8時34分,警員到達Mission區23街夾Capp街,處理一宗入屋行劫案的報案。

報案事主向警員提供疑犯的外貌特徵,警員在現場附近發現一名與疑犯特徵吻合的男子,並嘗試接觸他。

警方指,該名疑犯用武器襲擊其他一名警員,這個時候有警員開槍,現場有消息指,疑犯用一個玻璃瓶襲擊警員。

有目擊者形容遇襲警員,頭部及鼻子流血,後頸亦有傷痕。

亦有目擊者指,中槍男子是一名無家可歸者,兩名警員在事件中一共開了約8槍,不過警方沒有證實這些資料。

警方指,案件仍在調查中,會分別由不同部門調查,有案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

對上一次舊金山發生涉及警員的開槍案是去年6月。

