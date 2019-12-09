灣區週末大氣河風暴降豪雨 舊金山有民宅被水淹

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灣區本週末受大氣河風暴的影響，降雨頻頻，到週一天氣會好轉，不過豪雨已經造成舊金山West Portal等地區水浸，Van Ness大道的Muni地下車站出現小瀑布奇景，一度停駛的列車週日已恢復服務。

週六風雨最大時，舊金山West Portal區15街夾Wawona街水淹及膝，雨水甚至湧進民宅，包括車庫、臥室等都難逃一劫。

有住在當地30年的居民表示，最近每6、7年就會發生一次像這樣的大淹水。

不少居民本來準備用來買聖誕禮物的錢，現在都只好拿來修房子。

這位屋主表示，由於下水道堵塞，街道污水倒流，不斷湧出到處竄流，自己的房子最底層幾乎全毀，包括家具等都得重新更換。

有屋主表示，雖然地下室水浸，至少家人都安全無恙，有居民怪罪市府平時沒有好好清理下水道，市府暫時未對媒體查詢作出回應。

大水也淹進Muni在Van Ness大道的地下車站，樓梯變成小瀑布，車站一度關閉，影響West Portal到Van Ness大道的服務，不過週日稍早已恢復通車。

此外，舊金山的Presidio Heights社區，Locust夾Clay街一棵大樹受到惡劣天氣的影響，週六下午突然截斷，樹枝壓中兩名途人。

警方表示，一男一女的傷者被送院治理，他們沒有大礙。

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