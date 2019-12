灣區週末大氣河風暴降豪雨 舊金山有民宅被水淹

【KTSF】

灣區本週末受大氣河風暴的影響,降雨頻頻,到週一天氣會好轉,不過豪雨已經造成舊金山West Portal等地區水浸,Van Ness大道的Muni地下車站出現小瀑布奇景,一度停駛的列車週日已恢復服務。

週六風雨最大時,舊金山West Portal區15街夾Wawona街水淹及膝,雨水甚至湧進民宅,包括車庫、臥室等都難逃一劫。

有住在當地30年的居民表示,最近每6、7年就會發生一次像這樣的大淹水。

不少居民本來準備用來買聖誕禮物的錢,現在都只好拿來修房子。

這位屋主表示,由於下水道堵塞,街道污水倒流,不斷湧出到處竄流,自己的房子最底層幾乎全毀,包括家具等都得重新更換。

有屋主表示,雖然地下室水浸,至少家人都安全無恙,有居民怪罪市府平時沒有好好清理下水道,市府暫時未對媒體查詢作出回應。

大水也淹進Muni在Van Ness大道的地下車站,樓梯變成小瀑布,車站一度關閉,影響West Portal到Van Ness大道的服務,不過週日稍早已恢復通車。

此外,舊金山的Presidio Heights社區,Locust夾Clay街一棵大樹受到惡劣天氣的影響,週六下午突然截斷,樹枝壓中兩名途人。

警方表示,一男一女的傷者被送院治理,他們沒有大礙。

