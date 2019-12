【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)宣布,與過去兩年北加州多場山火的多個受害家庭達成總值135億元的和解協議。

過去兩年,北加州發生多場死傷慘重的山火,包括奪去85條人命2018年發生的Camp大火,以及造成22人喪命的2017年Tubbs山火等。

部分死傷者家屬,或者在山火中失去家園的居民,先後向PG&E發起民事訴訟,原告方的律師指,這項和解至少能補償居民在山火中的損失,亦希望藉今次訴訟,PG&E管理層能夠徹底改變公司未來的經營手法。

當中和解的案件,還包括在2016年發生、造成36人死亡的東灣奧克蘭(屋崙)鬼船貨倉大火。

PG&E指出,他們願意和解,並不等於他們承認鬼船貨倉大火及Tubbs山火的責任,只是希望幫助這些事件的事主重過正常生活。

