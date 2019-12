【KTSF】

紐約市警方日前公布了兩名遊客上週四在布魯克林地鐵站遭暴力搶劫手機及錢包的錄像,希望公眾提供線索,視頻畫面可能會令人感到不安。

兩名來自以色列的女性遊客才剛下車,其中一人被一女一男兩名疑犯暴力攻擊推倒在樓梯上,兩人拉扯搶女子的皮包,不斷揮拳出手打受害人。

案發期間有一名,手上提著好幾袋物件的男子路過,但他不聞不問,據悉歹徒手上有刀子和電擊槍。

兩名受害女子被搶走手機及手袋,之後被送往醫院救治,現在已經回到以色列。

紐約市警方公布上週四在布魯克林地鐵站的保安錄像,希望當地民眾提供線索協助破案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。