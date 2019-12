新西蘭懷特島火山爆發 至少5死多人失蹤

【KTSF】

新西蘭北島外海著名觀光景點活火山懷特島,在當地時間週一下午2點半左右火山突然爆發,當局證實目前有5人死亡,20多人失蹤,18人獲救受傷,有正在當地旅遊的舊金山居民拍到火山爆發的情況。

舊金山居民Michael Schade放在社交網的片段,拍到火山爆發的情況。

Schade在Twitter表示,火山爆發前20分鐘,他和家人參加的旅行團,還在火山口邊遊覽,他們上了船準備離開時,目睹火山爆發,船上的人隨即加入救援,救起多名傷者,Schade的媽媽也幫忙照顧其中一名傷勢頗重的傷者。

北島外海的活火山懷特島,火山爆發瞬間,碼頭附近一批人當下根本退無可退,最早趕到的救難人員勉強撤離部分傷者,但因火山活動相當頻繁,後續救難人員暫時無法登上懷特島搜索,因此確切死傷人數也難以掌握。

觀光景點懷特島,最大的特色是它是火山島,遊客們有的坐直升機俯瞰火山口,有的徒步到火山口近距離體驗。

當地時間9號下午2點半左右,火山爆發遠在北島都看到火山灰直衝雲霄。

