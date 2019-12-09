新西蘭懷特島火山爆發 至少5死多人失蹤

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新西蘭北島外海著名觀光景點活火山懷特島，在當地時間週一下午2點半左右火山突然爆發，當局證實目前有5人死亡，20多人失蹤，18人獲救受傷，有正在當地旅遊的舊金山居民拍到火山爆發的情況。

舊金山居民Michael Schade放在社交網的片段，拍到火山爆發的情況。

Schade在Twitter表示，火山爆發前20分鐘，他和家人參加的旅行團，還在火山口邊遊覽，他們上了船準備離開時，目睹火山爆發，船上的人隨即加入救援，救起多名傷者，Schade的媽媽也幫忙照顧其中一名傷勢頗重的傷者。

北島外海的活火山懷特島，火山爆發瞬間，碼頭附近一批人當下根本退無可退，最早趕到的救難人員勉強撤離部分傷者，但因火山活動相當頻繁，後續救難人員暫時無法登上懷特島搜索，因此確切死傷人數也難以掌握。

觀光景點懷特島，最大的特色是它是火山島，遊客們有的坐直升機俯瞰火山口，有的徒步到火山口近距離體驗。

當地時間9號下午2點半左右，火山爆發遠在北島都看到火山灰直衝雲霄。

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