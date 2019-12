新西蘭火山爆發8人失蹤包括中國人 恐已罹難

【i-CABLE】

新西蘭懷特島火山爆發,至今造成至少5人死亡,當局確認仍有8人失蹤,當中包括中國人,相信全部已罹難。

火山爆發後,由於島上積滿火山灰、有毒氣體,救援人員仍未能登上懷特島。當局改派出偵察機搜索,但指島上已探測不到生命跡象,相信失蹤者已全部罹難。

新西蘭總理阿德恩表示,目前確認失蹤者及傷者除了新西蘭人,還有來自中國、澳州、英國、美國及馬來西亞的遊客。

她說:「致那些失去家人、朋友的人,我們此刻和你共度難以言喻的悲傷,你們親人與新西蘭人站在一起,我們與你同悲,也與他們同悲,現在我們責任定必為尋回你們至親。」

事發於當地週一下午約2時,懷特島火山連續兩次爆發,當時共47人正坐船遊覽該火山島,其中獲救的30多人目前仍然留醫,據報部分人9成皮膚燒傷、情況危殆。

懷特島火山是新西蘭最活躍火山之一,近數星期震動轉趨強烈,但未有禁止遊客登島,被質疑當局是否對,活火山島的登島規則過於寬鬆,阿德恩則稱,現階段作評論言之尚早,目前應以搜索失蹤者為重點。

