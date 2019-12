【KTSF】

南灣Milpitas市警方公開照片及懸紅5.000元,希望公眾就一宗盜竊案提供線索。

警方表示,畫面中3名男子,涉嫌在8月25日在Milpitas特賣場Great Mall的Valliana珠寶店,偷走總值數千元的珠寶及手錶。

3名匪徒打破廚窗玻璃,偷走財物後,駕駛一輛黑色四門Sedan逃離現場。

警方正懸紅5,000元輯兇,3名疑犯犯案時都是穿著黑色連帽衛衣,手袖上印有”US Polo Assn”字樣。

警方相信這3名男子在盜竊珠寶前,亦各自涉及在其他店鋪偷竊。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Milipitas市警方,電話:(408) 586-2416。

