6月反修例運動至今 香港警方用逾萬發催淚彈（視頻）

【i-CABLE】

香港星期日遊行警方指大致和平有序,對於有人質疑警方遊行後封鎖多條離開的路線,前線警員持實彈衝鋒槍戒備,警方解釋因應近日搜出真槍要作出應變。

在星期一早上的堵路事件,警方在多個港鐵站和接近主要幹道的位置部署,又指凌晨2時多在上水巡邏時拘捕12人,搜出可以刺穿車輪的工具、白電油和玻璃樽等,相信是用來製造汽油彈。

警察公共關係科總警司郭嘉銓指當中6人是學生,1人報稱是教師,說情況令人非常擔憂,警方會繼續主動執法。

警方又確認,星期日有休班警員出境時背包被搜出伸縮警棍。警察公共關係科高級警司江永祥說已向相關警員作出訓示,又指該警員是一時大意,現在已知道離境時是不能夠攜帶警棍。

6月9日至今,警方拘捕6,022人、11至84歲,涉嫌非法集結、參與暴動、藏有攻擊性武器等,956人被檢控,衝突中用近16,000多發催淚彈、1萬發橡膠子彈、2,000發布袋彈及1,850發海綿彈,投訴警察課接獲超過1,300宗投訴。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。