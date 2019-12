民陣遊行期間聚集人士與警對峙 有警員舉中指（視頻）

【i-CABLE】

民陣週日遊行期間有人在附近一帶堵路,香港警方曾舉防暴槍及黑旗,亦有警員手持實彈步槍戒備,聚集的人晚上約10時散去。

遊行未開始,銅鑼灣駱克道已有防暴警察戒備及舉黑旗,在他們對面,有普通裝束的人,亦有戴上防毒面罩的蒙面人,雙方隔空對罵,有警員舉中指。

下午4時多遊行開始後,有人在百德新街要求警察開路,讓他們出告士打道。警察拒絕,雙方對峙,蒙面人舉起傘陣又拋雜物,警方多次舉黑旗及清走路障。

對峙最激烈位置在德輔道中,堵路由下午開始,防暴警察在恒生銀行總行對出持槍列陣,舉旗警告不要越過封鎖線。近五時,水炮車及銳武裝甲車駛至。

雙方入夜後繼續對峙。有蒙面人擲碎兩個玻璃樽,後排的人築起傘陣及大型路障。

之後有警員突然上前指要搜查一個人,警員多次叫聚集的人返回行人路,一度舉起催淚彈槍及可以發射橡膠子彈的橙柄槍,亦有警員手持AR15實彈步槍以及MP5衝鋒槍。

而在樂禮街亦有蒙面人聚集,警方曾經舉黑旗。有人之後向警方用手及傘柄砌出心形圖案。

到晚上約10時人群陸續散去,防暴警察在德輔道中一字排開搜索。發現一箱懷疑汽油彈,多枝鐵通、雨傘等全部檢走。

在西隧巴士站就有防暴警員,上了一輛過海巴士截查乘客。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。