民陣遊行期間聚集人士與警對峙 有警員舉中指（視頻）

【i-CABLE】

民陣週日遊行期間有人在附近一帶堵路，香港警方曾舉防暴槍及黑旗，亦有警員手持實彈步槍戒備，聚集的人晚上約10時散去。

遊行未開始，銅鑼灣駱克道已有防暴警察戒備及舉黑旗，在他們對面，有普通裝束的人，亦有戴上防毒面罩的蒙面人，雙方隔空對罵，有警員舉中指。

下午4時多遊行開始後，有人在百德新街要求警察開路，讓他們出告士打道。警察拒絕，雙方對峙，蒙面人舉起傘陣又拋雜物，警方多次舉黑旗及清走路障。

對峙最激烈位置在德輔道中，堵路由下午開始，防暴警察在恒生銀行總行對出持槍列陣，舉旗警告不要越過封鎖線。近五時，水炮車及銳武裝甲車駛至。

雙方入夜後繼續對峙。有蒙面人擲碎兩個玻璃樽，後排的人築起傘陣及大型路障。

之後有警員突然上前指要搜查一個人，警員多次叫聚集的人返回行人路，一度舉起催淚彈槍及可以發射橡膠子彈的橙柄槍，亦有警員手持AR15實彈步槍以及MP5衝鋒槍。

而在樂禮街亦有蒙面人聚集，警方曾經舉黑旗。有人之後向警方用手及傘柄砌出心形圖案。

到晚上約10時人群陸續散去，防暴警察在德輔道中一字排開搜索。發現一箱懷疑汽油彈，多枝鐵通、雨傘等全部檢走。

在西隧巴士站就有防暴警員，上了一輛過海巴士截查乘客。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。