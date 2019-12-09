民陣遊行呼籲世界關注香港人權 有人堵路與警對峙（視頻）

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民陣發起”國際人權日”遊行，呼籲世界關注香港人權狀況，隊頭用了近2小時到達終點遮打道。期間有蒙面的人先後在中環及銅鑼灣堵路，與防暴警方對峙。民陣指有80萬人參與遊行，警方指最高峰時有183,000人。

4個月來，民陣遊行首次有不反對通知書，原定下午3時開始，起步半小時前，維園草地幾乎站滿人，民陣提早於2時50分出發，參加者緊隨其後。

隊頭未到，數十人已在中央圖書館前等候，希慎廣場對出東、西行線亦站滿人，隊頭夾道而行。

有參與遊行的市民表示，他們要求的是獨立調查委員會，惟林鄭月娥只給檢討委員會，”是假貨，想欺騙我們”。

多國國旗在隊伍中飄揚，希望世界關注香港人權，同時聲援法國示威及罷工。網絡上經常見到的卡通公仔，這日亦已不同造型出現。

隊頭經過金鐘道，用了近兩小時，到達終點中環遮行道，這個時候銅鑼灣軒尼斯道旁邊港鐵站，以至維園外高士威道仍然迫滿人。

到5時許，部分人不跟申請路線行出駱克道及告士打道行向中環。

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