民陣遊行呼籲世界關注香港人權 有人堵路與警對峙（視頻）

民陣發起”國際人權日”遊行,呼籲世界關注香港人權狀況,隊頭用了近2小時到達終點遮打道。期間有蒙面的人先後在中環及銅鑼灣堵路,與防暴警方對峙。民陣指有80萬人參與遊行,警方指最高峰時有183,000人。

4個月來,民陣遊行首次有不反對通知書,原定下午3時開始,起步半小時前,維園草地幾乎站滿人,民陣提早於2時50分出發,參加者緊隨其後。

隊頭未到,數十人已在中央圖書館前等候,希慎廣場對出東、西行線亦站滿人,隊頭夾道而行。

有參與遊行的市民表示,他們要求的是獨立調查委員會,惟林鄭月娥只給檢討委員會,”是假貨,想欺騙我們”。

多國國旗在隊伍中飄揚,希望世界關注香港人權,同時聲援法國示威及罷工。網絡上經常見到的卡通公仔,這日亦已不同造型出現。

隊頭經過金鐘道,用了近兩小時,到達終點中環遮行道,這個時候銅鑼灣軒尼斯道旁邊港鐵站,以至維園外高士威道仍然迫滿人。

到5時許,部分人不跟申請路線行出駱克道及告士打道行向中環。

