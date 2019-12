【i-CABLE】

香港高等法院週日懷疑被人縱火,大樓外牆留有”法治已死”的噴漆。

網上相片見到,高等法院LG4的出口冒出火光,當時大樓已經落閘關閉,地面燒焦、嚴重燻黑,留有多個破裂的玻璃樽,一地都是玻璃碎片。

多名消防員接報到場時,火勢已經熄滅,圍封出入口防止其他人靠近。

警方在傍晚6時接到保安報案,金鐘道高等法院對外一處懷疑被人縱火,起火原因有可疑,大樓外牆多處被噴上”法治已死”的噴漆。

