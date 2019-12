【KTSF】

東灣Hayward市在不足8小時內發生兩宗槍殺案,其中一名死者在當地一間小學附近被發現。

警方表示,週六下午約4時45分接報,在距離Burbank小學兩個街口外的Amador Way夾Yolo Street,有人中槍受傷,警方到場發現中槍男子已經死亡。

不足8小時後,週日清晨約12時40分,警方在Belvedere Court 27000號路段,發現另一名中槍男子,他同樣被證實當場死亡。

警方指,暫時未有人被捕。

這兩宗案件是Hayward市今年以來,第三及第四宗兇殺案,有案件資料的人士,請致電(510)293-7176與警方聯絡。

