Fremont市擬立例規管房地產經紀擺放廣告標誌

灣區房地產市場熾熱,每個週末都有不少房地產經紀都有開放看房子,Fremont居民就指,不少房地產經紀將看房子的標誌在街上隨處擺放造成困擾,多年來都有向市府投訴,市府目前就計劃對此作出規管。

The Mercury News報導,目前Fremont市並沒有限制房地產經紀放置廣告標誌的數量,但有官員計劃限制每個十字路口,和每個放售房產擺放廣告標誌的數量和距離,以及禁止在歷史建築附近擺放廣告標誌。

目前市府規定,這類廣告標誌只可以在週末中午後擺放5個小時,而且不可以阻礙行人路,但有部分地產經紀違反規定。

當局在2018年10月至2019年10月期間,曾開罰32,000元,並充公一些廣告標誌,當局指部分廣告標誌根本與賣房沒有關係,純粹用作一般廣告,除了市民不滿,也引起同業不滿而作出舉報。

其中一名地產經紀去年因為違例擺放廣告標準,而被市府罰款約3萬元,這個地產經紀對The Mercury News的記者表示,因為同業競爭對手妒忌他生意好才被人投訴,這名地產經紀又說,如果市府選擇性地執行規管,對他及其生意不公平。

