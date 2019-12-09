Fremont市擬立例規管房地產經紀擺放廣告標誌

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區房地產市場熾熱，每個週末都有不少房地產經紀都有開放看房子，Fremont居民就指，不少房地產經紀將看房子的標誌在街上隨處擺放造成困擾，多年來都有向市府投訴，市府目前就計劃對此作出規管。

The Mercury News報導，目前Fremont市並沒有限制房地產經紀放置廣告標誌的數量，但有官員計劃限制每個十字路口，和每個放售房產擺放廣告標誌的數量和距離，以及禁止在歷史建築附近擺放廣告標誌。

目前市府規定，這類廣告標誌只可以在週末中午後擺放5個小時，而且不可以阻礙行人路，但有部分地產經紀違反規定。

當局在2018年10月至2019年10月期間，曾開罰32,000元，並充公一些廣告標誌，當局指部分廣告標誌根本與賣房沒有關係，純粹用作一般廣告，除了市民不滿，也引起同業不滿而作出舉報。

其中一名地產經紀去年因為違例擺放廣告標準，而被市府罰款約3萬元，這個地產經紀對The Mercury News的記者表示，因為同業競爭對手妒忌他生意好才被人投訴，這名地產經紀又說，如果市府選擇性地執行規管，對他及其生意不公平。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。