Danville市警員去年開槍殺死疑犯 警方公開視頻（視頻）

東灣Contra Costa縣縣警因應2018年11月發生在Danville市的一宗警員開槍事件,公布兩段警方的案發錄影片段,畫面可能會令人不安。

第一段片是由一輛警車的攝錄機拍到,多部警車在Danville市中心附近Diablo街夾Front街,嘗試包圍開著車避開追捕的男子Laudemer Arboleda。

由畫面所見,Arboleda並沒有停下來,縣警Andrew Hall當時走向疑犯駕駛的車,近距離向疑犯的車開了約十槍,33歲的Arboleda有精神病記錄,他其後被證實死亡。

警方表示,去年11月是接到有可疑人士的投訴,因此最初想截停正在開車的Arboleda,不過Arboleda隨即逃走。

Danville市警局認為警員開槍,是因為當時感到生命有危險,死者家屬已經對Contra Costa縣警局發起民事訴訟。

