舊金山青年被控企圖性侵華裔女長者 案件完成結案陳詞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠99歲華裔長者,在家中懷疑被人企圖性侵一案已經完成結案陳詞,辯方承認,被告在案發當日的確犯了襲擊及虐待老人罪,但絕對不是有意性侵事主。

控方在長達一小時的結案陳詞中,再一次重組案情,控方指,去年的大除夕夜,被告Teandre Howard Kidd敲一名99歲獨居長者的門,他進入事主的家短短4分鐘,先洗手,再躺在事主的床上,向事主露體,再脫下事主的褲子,並將自己壓向事主,如果不是事主大叫,及用力弄痛被告下體,相信事主已被性侵。

控方在庭上展示事主的照片,並指年邁的事主當時相當驚恐,差點暈倒在家裡,這段經歷對事主是一場噩夢。

控方指,北平園是事主的家,是一個她認為安全的地方,被告不是平園居民,根本沒有權利進入平園範圍,如果被告無意性侵事主,他洗手後大可直接離開事主的家,但他沒有,反而企圖向事主施毒手。

控方表示,被告被捕後,曾5次修改口供,由最初否認案發當日去過平園,到後來承認,反稱事主性侵他,觸摸他的下體,這些是被告用一個謊言,掩蓋另一個謊言的反覆表現。

控方質疑究竟是哪一種的精神病,能讓一個人想盡辦法脫罪,因此懇請陪審團裁定被告共4項控罪,包括擅闖民居以企圖性侵及虐老等罪名成立。

被告的親友除了在庭上作供外,亦首次上庭聽審,穿著恤衫及西褲的被告,見到家人亦沒有反應。

辯方律師首先指,對事主的遭遇感到抱歉,並重申,辯方沒有否定被告在北平園一個單位中對事主做過的事,他脫了事主的褲子,令事主受驚,這是攻擊及虐待事主的行為,這兩項控罪理應成立。

不過辯方反問,一個26歲的年輕男子,對一個近百歲的長者起色心,邏輯上完全講不通。

被告因為患有精神分裂症,又有濫藥習慣,是幻覺令被告誤以為事主想與他發生關係,被告一直認為事主用英文與他交談,就是幻覺的證明。

而在被告被監禁的過去一年間,多次出現精神分裂的徵狀,在案發現場自言自語又傻笑,辯方陳詞期間,一向冷靜的被告突然將紙擰成一團,又背向陪審團疑似睡覺。

辯方引述被告曾經指,脫事主的褲子是為了令她分心,辯方指,這個講法明顯不合邏輯,被告思緒混亂,記憶力又差,根本沒有能力像控方所講,自編自導自演,因此被告絕不是有意企圖性侵。

華協中心副行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:”我認為對於華埠及華人社區的公眾安全,應有一個更廣泛的對話,我們的長者特別脆弱,很重要的是,正義得到彰顯。”

12人組成的陪審團,當中有兩名亞裔,其餘大多是年輕白人男性,他們退庭商議約一小時,就結束週五的工作,下週繼續商議。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。