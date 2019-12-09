舊金山青年被控企圖性侵華裔女長者 案件完成結案陳詞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠99歲華裔長者，在家中懷疑被人企圖性侵一案已經完成結案陳詞，辯方承認，被告在案發當日的確犯了襲擊及虐待老人罪，但絕對不是有意性侵事主。

控方在長達一小時的結案陳詞中，再一次重組案情，控方指，去年的大除夕夜，被告Teandre Howard Kidd敲一名99歲獨居長者的門，他進入事主的家短短4分鐘，先洗手，再躺在事主的床上，向事主露體，再脫下事主的褲子，並將自己壓向事主，如果不是事主大叫，及用力弄痛被告下體，相信事主已被性侵。

控方在庭上展示事主的照片，並指年邁的事主當時相當驚恐，差點暈倒在家裡，這段經歷對事主是一場噩夢。

控方指，北平園是事主的家，是一個她認為安全的地方，被告不是平園居民，根本沒有權利進入平園範圍，如果被告無意性侵事主，他洗手後大可直接離開事主的家，但他沒有，反而企圖向事主施毒手。

控方表示，被告被捕後，曾5次修改口供，由最初否認案發當日去過平園，到後來承認，反稱事主性侵他，觸摸他的下體，這些是被告用一個謊言，掩蓋另一個謊言的反覆表現。

控方質疑究竟是哪一種的精神病，能讓一個人想盡辦法脫罪，因此懇請陪審團裁定被告共4項控罪，包括擅闖民居以企圖性侵及虐老等罪名成立。

被告的親友除了在庭上作供外，亦首次上庭聽審，穿著恤衫及西褲的被告，見到家人亦沒有反應。

辯方律師首先指，對事主的遭遇感到抱歉，並重申，辯方沒有否定被告在北平園一個單位中對事主做過的事，他脫了事主的褲子，令事主受驚，這是攻擊及虐待事主的行為，這兩項控罪理應成立。

不過辯方反問，一個26歲的年輕男子，對一個近百歲的長者起色心，邏輯上完全講不通。

被告因為患有精神分裂症，又有濫藥習慣，是幻覺令被告誤以為事主想與他發生關係，被告一直認為事主用英文與他交談，就是幻覺的證明。

而在被告被監禁的過去一年間，多次出現精神分裂的徵狀，在案發現場自言自語又傻笑，辯方陳詞期間，一向冷靜的被告突然將紙擰成一團，又背向陪審團疑似睡覺。

辯方引述被告曾經指，脫事主的褲子是為了令她分心，辯方指，這個講法明顯不合邏輯，被告思緒混亂，記憶力又差，根本沒有能力像控方所講，自編自導自演，因此被告絕不是有意企圖性侵。

華協中心副行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：”我認為對於華埠及華人社區的公眾安全，應有一個更廣泛的對話，我們的長者特別脆弱，很重要的是，正義得到彰顯。”

12人組成的陪審團，當中有兩名亞裔，其餘大多是年輕白人男性，他們退庭商議約一小時，就結束週五的工作，下週繼續商議。

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