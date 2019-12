影評：《教宗的承繼》帶觀眾認識深具影響力的兩位教宗

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

羅馬天主教宗本篤十六世在2013年辭去職務,之後的方濟各被選上之前,兩人曾有過一段歷史。

天主教教宗本篤十六世,在2005年被選為教宗時,已經是年紀最大的教宗。當時已經有過和立場不時對立的主教Jorge Bergoglio 交涉的經歷。阿根廷籍的Bergoglio 在選教宗期間,並刻意不做任何競選。之後回到阿根廷的布宜諾斯艾利斯繼續服務教徒。七年之後感覺疲勞,而致函給本篤十六世心想辭去職務退休。

但是卻被邀請到羅馬,原本以為被獲准辭職,但是本篤十六世別有用意。這也是天主教堂爆出性醜聞的高峰期,兩人之間幾天的近距離接觸,也就成了電影的軸心。

先指出這部看似嚴肅的電影,其實帶有喜劇色彩。嚴肅的本篤十六世和較輕鬆自然的 Bergoglio,兩人的氣質成對比。在兩位一級演員Anthony Hopkins 和Jonathan Pryce 的出神入化演譯下,不只是要大家好奇這段歷史和他們之間的對話,更要看兩名演員用什麼樣的神情和功力將他們扮演的人物體現。單是這點已經值回票價。

而也正是這一點,凸顯了影片的一些弱處。一些回顧方濟各在阿根廷內亂時代的背景,雖然讓大家多了解他的過去,但是也要觀眾更加想回到兩位教宗互相扶持 一起出現的場面。

而電影的多數主要鏡頭都是在梵帝岡,電影的美術設計部門,是要在攝影棚建一個梵帝岡。甚至是舉世聞名的西斯廷教堂,都是精心仿造。服裝設計令人看得淚流。而選教宗的一幕更加把人們帶進這個世界中,算是欣賞人文景象的一大享受。

《教宗的承繼 The Two Popes》在研討宗教意義和娛樂之間,做出了完美的平衡。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80174451

“The Two Popes.” Visually striking while offering an insight into the Catholic Church.

“Screening Room” reviews “The Two Popes”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.netflix.com/title/80174451