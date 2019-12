灣區週五起再降雨料持續至整個週末

【KTSF 江良慧報導】

灣區週五下午開始迎來另一波降雨,預計會持續整個週末。

國家氣象局預測,灣區此次降雨,會先受到一股冷鋒影響,帶來大雨和大風,之後會有低壓脊帶來雷陣雨,而週五晚過了繁忙的通勤時間,雨勢才可能會變大。

於此同時,從週五晚一直到週六早上7點也會有大風,山區和沿岸地區的陣風時速最高可達50英里,內灣地區則有30英里。

當局提醒部分地區可能會出現樹木倒塌或停電,預計冷峰將於週六早上離開灣區,但是下午開始又將有一個低壓脊影響灣區,除了有雷陣雨,還有兩成機率出現雷電及冰雹,氣溫也會下降至華氏50到60度左右。

到本週日,降雨已逐漸移出灣區,但氣溫明顯下降,尤其夜間氣溫會低至40多度,預計這股風暴將給北灣地區帶來最多3到4英寸雨量,舊金山、南灣及東灣則有0.5到1.5英寸雨量。

而到下週一,將有高壓脊形成,因此不會再有降雨,下週二夜間至週三早上則有微小機率會下雨,之後一直到下週末都應該不會再有降雨。

