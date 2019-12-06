美國動用最高懸紅追緝兩名俄羅斯黑客

【i-CABLE】

美國聯邦調查局及國務院，聯合懸紅500萬美元，緝捕兩名俄羅斯黑客，是當局對網絡罪案，歷來最高的懸紅金額，2人涉嫌網上詐騙及盜竊合共逾億美元，估計全球最少40多個國家、數千人受害。

用林寶堅尼玩”漂移”，飼養野獸，這些便是外號”邪惡集團”黑客犯罪組織主腦的奢華生活風格。其中曾為俄羅斯聯邦安全局工作，32歲的雅庫別茨更開宗明義，在車牌上用了俄語”вор”這個字，即是”賊”的意思。

當局相信，雅庫別茨及38歲的圖拉什夫，自2009年5月或更早開始，以稱為Bugat，或改良版的Cridex或Dridex惡意軟件，進行金融詐騙及盜竊、盜取個人及財務資料，如網上銀行認證等，手法則包括誘導受害人登入虛假銀行網頁，再用資料轉走受害人戶口的金錢。

當局指惡意軟件更是專門設計，可對付防毒及保護系統等，單在美國受害範圍已很廣泛，橫跨逾十個州，銀行、地方政府及各種企業都有。

國務院及聯邦調查局懸紅對網絡犯罪，歷來最高金額的500萬美元，追緝2名疑犯，財政部則對”邪惡集團”實施制裁。

有記者問到疑犯是否涉及，俄羅斯干預2016年大選的事件，當局沒有承認或否認，只叫記者看起訴書，起訴書未有相關的直接指控。

聯邦調查局副局長鮑迪奇說：”這些罪犯在俄羅斯，所以有些人會問：『為何追緝他們？你們永不會動得了他們』那無疑是困難的，但並非不可能，如我們過去數年已一再證明。”

當局又指俄羅斯都有提供某程度協助，回應了一項司法互助要求，另外還有英國國家打擊犯罪調查局，荷蘭、德國、白俄羅斯及烏克蘭協助。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。