美國動用最高懸紅追緝兩名俄羅斯黑客

美國聯邦調查局及國務院,聯合懸紅500萬美元,緝捕兩名俄羅斯黑客,是當局對網絡罪案,歷來最高的懸紅金額,2人涉嫌網上詐騙及盜竊合共逾億美元,估計全球最少40多個國家、數千人受害。

用林寶堅尼玩”漂移”,飼養野獸,這些便是外號”邪惡集團”黑客犯罪組織主腦的奢華生活風格。其中曾為俄羅斯聯邦安全局工作,32歲的雅庫別茨更開宗明義,在車牌上用了俄語”вор”這個字,即是”賊”的意思。

當局相信,雅庫別茨及38歲的圖拉什夫,自2009年5月或更早開始,以稱為Bugat,或改良版的Cridex或Dridex惡意軟件,進行金融詐騙及盜竊、盜取個人及財務資料,如網上銀行認證等,手法則包括誘導受害人登入虛假銀行網頁,再用資料轉走受害人戶口的金錢。

當局指惡意軟件更是專門設計,可對付防毒及保護系統等,單在美國受害範圍已很廣泛,橫跨逾十個州,銀行、地方政府及各種企業都有。

國務院及聯邦調查局懸紅對網絡犯罪,歷來最高金額的500萬美元,追緝2名疑犯,財政部則對”邪惡集團”實施制裁。

有記者問到疑犯是否涉及,俄羅斯干預2016年大選的事件,當局沒有承認或否認,只叫記者看起訴書,起訴書未有相關的直接指控。

聯邦調查局副局長鮑迪奇說:”這些罪犯在俄羅斯,所以有些人會問:『為何追緝他們?你們永不會動得了他們』那無疑是困難的,但並非不可能,如我們過去數年已一再證明。”

當局又指俄羅斯都有提供某程度協助,回應了一項司法互助要求,另外還有英國國家打擊犯罪調查局,荷蘭、德國、白俄羅斯及烏克蘭協助。

