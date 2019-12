【KTSF】

網的公司Uber週四發布了一個安全報告,報告顯示,去年Uber收到了超過3,000宗性侵報告。

Uber發表84頁安全報告,指出去年收到的性侵指控中,235宗涉及強姦,1,500多宗涉及猥褻、撫摸身體,四成五犯案人是乘客,另外錄得9宗

與乘坐Uber相關的致命事故。

Uber指,去年公司在全國載客次數約13億次,其中百分之99.9均無發生任何安全事件,顯示乘坐Uber絕對安全。

這次是Uber首次發表同類安全報告,Uber和Lyft近來持續面臨與安全問題相關的法律訴訟,缺乏安全報告的透明度,一直是這兩間公司為人詬病之處。

Lyft表示,今年底也將發布安全報告。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。