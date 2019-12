UPS司機被脅持中槍喪命 家屬親疑警員開槍決定

【KTSF】

佛羅里達州南部週四有一輛UPS送貨車被兩名珠寶店劫案疑犯脅持,與警方展開追逐,期間UPS送貨車遇上交通擠塞堵在路上,這時警員向UPS送貨車開出多槍,案中兩名劫案疑犯、UPS司機和另一名司機死亡,遇害UPS司機的親屬質疑,警方在繁忙路上開槍的決定是否恰當。

兩名疑犯是一對表兄弟,現年41歲,分別是Lamar Alexander和Ronnie Jerome Hill,曾有犯案前科。

被脅持的UPS司機是Frank Ordonez,另一名司機因為汽車堵在馬路上,也同告遇害。

事發於Miramar,距離發生珠寶店劫案的現場約20哩,追逐和槍戰的過程經電視台直播出來,當中可見送貨車上其中一名男子跌出車外。

Ordonez現年27歲,育有一對年幼女兒,其親友說,週四他是代班才駕駛這條路線,途中送貨車卻被兩名疑犯騎劫。

Ordonez的兄弟Luis Ordonez說:”我從電視看到他跌出來,我知道是他,我看著他們殺死我的兄弟。”

他說:”警員行事瘋狂,他們沒有與疑犯對話,不由分說就開槍,我知道疑犯有向他們開槍,但他們可以在警車後躲避,他們可以找掩護。”

目前仍有待確定Ordonez和另一名司機是否真的被警方的子彈擊斃。

