UPS司機被脅持中槍喪命 家屬親疑警員開槍決定

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佛羅里達州南部週四有一輛UPS送貨車被兩名珠寶店劫案疑犯脅持，與警方展開追逐，期間UPS送貨車遇上交通擠塞堵在路上，這時警員向UPS送貨車開出多槍，案中兩名劫案疑犯、UPS司機和另一名司機死亡，遇害UPS司機的親屬質疑，警方在繁忙路上開槍的決定是否恰當。

兩名疑犯是一對表兄弟，現年41歲，分別是Lamar Alexander和Ronnie Jerome Hill，曾有犯案前科。

被脅持的UPS司機是Frank Ordonez，另一名司機因為汽車堵在馬路上，也同告遇害。

事發於Miramar，距離發生珠寶店劫案的現場約20哩，追逐和槍戰的過程經電視台直播出來，當中可見送貨車上其中一名男子跌出車外。

Ordonez現年27歲，育有一對年幼女兒，其親友說，週四他是代班才駕駛這條路線，途中送貨車卻被兩名疑犯騎劫。

Ordonez的兄弟Luis Ordonez說：”我從電視看到他跌出來，我知道是他，我看著他們殺死我的兄弟。”

他說：”警員行事瘋狂，他們沒有與疑犯對話，不由分說就開槍，我知道疑犯有向他們開槍，但他們可以在警車後躲避，他們可以找掩護。”

目前仍有待確定Ordonez和另一名司機是否真的被警方的子彈擊斃。

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