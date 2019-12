【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區和Parkside區週三早上分別發生兩宗入屋盜竊案,案發時,事主都在家裡。

警方資料顯示,週三早上8點幾,Lowell高中附近的Inverness Drive,有匪徒入屋盜竊,當時屋裡面幾個人在睡覺,包括一名80多歲女長者,幾個事主都是亞裔,他們損失了照相機、鏡頭和手提電腦。

大約半小時之後,距離不遠的日落區發生同類盜竊案,警方資料顯示,案發地點是46 Avenue夾Rivera街。

亞裔男事主在屋裡睡覺,他的太太開車回家時,看到3個非洲裔男人從屋裡跑出來,上了一架車後開車逃走,匪徒偷走了錢包、現金、住宅和汽車的鑰匙。

