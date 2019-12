聖荷西有3輛UPS送貨車遇劫 歹徒持槍犯案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市發生持槍搶劫UPS送貨司機的事件,這一幕也給閉路電視拍了下來。

警方表示,週二和週三在聖荷西發生了3起持槍搶劫事件,過程都是兩名男子持槍要UPS司機打開貨車。

最近的一起事件,週三晚8點多發生在南聖荷西的Snow Drive和War Admiral Avenue交界路口一帶。

閉路電視拍到UPS司機將包裹拿到一間房子門前,但是走回貨車的時候就被搶劫,司機被逼跪在地上,一個黑影要司機趴在地上,這一幕是靠貨車前的燈照明才得以拍到。

一名鄰居表示害怕,說這些司機是歹徒下手的目標,但對其他市民也是危險的。

警方表示,在這起事件中,司機沒有受傷。

警方也透露,過去這3起事件中,做案的是兩個人,都有戴上滑雪面具,其中一個持槍,他們在車中拿了幾個包裹後,乘坐一輛黑色本田轎車逃走。

UPS沒有對事件發表意見,警方則說兩名涉案男子都是身高約6尺。

