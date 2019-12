【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方正追緝一名疑犯,他涉嫌自10月中起,在東奧克蘭3度持械打劫市內的Metro PCS店,其中兩宗案件是在本週發生。

第一宗案件是於10月15日於傍晚6時20分左右發生,分店在Foothill大道4400號;第二宗案件在週一下午2時47分發生,地點在International大道3700號;第三宗案件週二在下午2時28分發生,地點在Foothill大道3300號。

警方稱,疑犯在劫案中持有手槍。

警方已公布疑犯的照片,希望公眾能提供消息協助破案,電話:(510) 238-3326。

