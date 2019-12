【KTSF】

一名女子週五清晨在灣區捷運(BART)Millbrae站的升降機中,被一名男子性侵犯,捷運警方正追緝涉案疑犯。

事發時車站仍未開門,站內的職員從監控錄像看到該名女子,於是致電捷運警方求助。

該名女子向警方報稱在升降機中遭到性侵犯,警方正在翻看當晚的監控視頻。

調查員暫時鎖定一名疑犯,他是38歲男子Roberto Marenco,是無家可歸者。

Marenco被指是拉美裔,身高約6呎2吋,重約220磅,棕眼,黑髮,駕駛一輛白色福特客貨車,加州車牌是7V40543。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡捷運警方,電話:(510) 464-7045。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。