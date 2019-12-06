Livermore兩按摩院涉經營賣淫活動 男女東主被捕

December 6, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
左起：Anna Lingling Huang, Brian Scott Jones (Livermore Police)

【KTSF】

在東灣Livermore市經營兩間按摩院的一對男女，涉嫌在按摩院中經營賣淫活動，週三被警方拘捕。

兩捕男女同是50歲，華裔女疑犯名叫Anna Lingling Huang，男疑犯是Brian Scott Jones，二人在Livermore市經營兩間按摩院，分別是Elite Foot and Back Center和Paradise City Foot and Back Center。

警方是接到賣淫舉報後，對兩間按摩院展開臥底調查，行動歷時數個月，週三持拘捕令將二人拘捕，並搜查兩間按摩院和二人的住處。

二人涉嫌觸犯人口走私、扯皮條、洗黑錢和逃稅罪被捕，目前仍被關押，等候出席過堂聆訊。

根據Yelp網站的評論，有曾到訪涉案按摩院的用戶早已懷疑，按摩院可能經營黃色事業，有用戶留言稱，在前台工作的女子身穿熱褲和絲襪，另一名女按摩師則身穿學生制服，完全沒有按摩技巧。

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