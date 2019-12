Livermore兩按摩院涉經營賣淫活動 男女東主被捕

【KTSF】

在東灣Livermore市經營兩間按摩院的一對男女,涉嫌在按摩院中經營賣淫活動,週三被警方拘捕。

兩捕男女同是50歲,華裔女疑犯名叫Anna Lingling Huang,男疑犯是Brian Scott Jones,二人在Livermore市經營兩間按摩院,分別是Elite Foot and Back Center和Paradise City Foot and Back Center。

警方是接到賣淫舉報後,對兩間按摩院展開臥底調查,行動歷時數個月,週三持拘捕令將二人拘捕,並搜查兩間按摩院和二人的住處。

二人涉嫌觸犯人口走私、扯皮條、洗黑錢和逃稅罪被捕,目前仍被關押,等候出席過堂聆訊。

根據Yelp網站的評論,有曾到訪涉案按摩院的用戶早已懷疑,按摩院可能經營黃色事業,有用戶留言稱,在前台工作的女子身穿熱褲和絲襪,另一名女按摩師則身穿學生制服,完全沒有按摩技巧。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。