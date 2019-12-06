Livermore兩按摩院涉經營賣淫活動 男女東主被捕

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在東灣Livermore市經營兩間按摩院的一對男女，涉嫌在按摩院中經營賣淫活動，週三被警方拘捕。

兩捕男女同是50歲，華裔女疑犯名叫Anna Lingling Huang，男疑犯是Brian Scott Jones，二人在Livermore市經營兩間按摩院，分別是Elite Foot and Back Center和Paradise City Foot and Back Center。

警方是接到賣淫舉報後，對兩間按摩院展開臥底調查，行動歷時數個月，週三持拘捕令將二人拘捕，並搜查兩間按摩院和二人的住處。

二人涉嫌觸犯人口走私、扯皮條、洗黑錢和逃稅罪被捕，目前仍被關押，等候出席過堂聆訊。

根據Yelp網站的評論，有曾到訪涉案按摩院的用戶早已懷疑，按摩院可能經營黃色事業，有用戶留言稱，在前台工作的女子身穿熱褲和絲襪，另一名女按摩師則身穿學生制服，完全沒有按摩技巧。

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