東灣Lafayette市上月感恩節前發生持槍入屋劫案,警方週四公佈拘捕兩名涉案疑犯,懷疑他們和灣區其他入屋搶劫案有關。

Fairfield警局的特警隊和Lafayette警方,週四聯合搜查在Fairfield市Pacific Ave 500路段的一處民宅,拘捕兩名分別20和22歲的男人。

兩人涉嫌在11月26日在Lafayette持械入屋,行劫並打傷戶主。

警方在行動中搜獲槍械和懷疑賊贓,警方表示,這次破案有賴居民提供關鍵線索。

經調查,警方懷疑兩名疑犯同東灣由10月29日至今最少4宗入屋搶劫案有關,案件分別發生在奧克蘭(屋崙)、Lafayette和Benicia,警方正追緝另一名在逃疑犯。

