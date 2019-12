【i-CABLE】

香港特區政府出稿,奉勸部分政界人士停止要求其他政府或國家干預香港事務。

特區政府指部分政客支持美國的《香港人權與民主法案》,同時推動其他國家通過類似法例要求介入香港事務,只會進一步向暴力示威者發出錯誤信息,誤以為得到其他國家或地區的支持。

特區政府指,這些政客必須承擔社會紛亂惡化的責任,又指政治人物自由地參與集會遊行,接受傳媒訪問,但他們卻不停批評特區政府打壓自由,極其諷刺。

特區政府又指,對於不負責任的政客對香港人權和自由狀況作出偏頗及失實的言論,深表遺憾。

